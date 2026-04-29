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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Pkw in Vollbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6265658, kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 17:30 Uhr im Bereich der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim zu einem Fahrzeugbrand, bei dem Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt waren. Ein vermutlich aufgrund technischen Defektes ausgelöster Motorbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste der Verkehr am Brandort abgeleitet werden, wodurch es zu Beeinträchtigungen kam. Glücklicherweise konnte sich die Fahrzeugführerin aus dem PKW selbst retten und blieb unverletzt. Nachdem das ausgebrannte und gelöschte Fahrzeug von einer Fachfirma abgeschleppt wurde, wurden an der Fahrbahn keine Beschädigungen festgestellt und der Verkehr konnte um 18:40 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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