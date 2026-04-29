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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Dachstuhlbrand - PM Nr.1

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Derzeit befinden sich starke Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich der Ladenburger Straße in Heidelberg-Neuenheim im Einsatz. Dort wurde gegen 17.00 Uhr der Brand eines Dachstuhles gemeldet. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Verkehrsteilnehmern werden gebeten der Bereich um die Ladenburger Straße zu meiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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