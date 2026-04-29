POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Dachstuhlbrand - PM Nr.1
Heidelberg-Neuenheim (ots)
Derzeit befinden sich starke Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich der Ladenburger Straße in Heidelberg-Neuenheim im Einsatz. Dort wurde gegen 17.00 Uhr der Brand eines Dachstuhles gemeldet. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Verkehrsteilnehmern werden gebeten der Bereich um die Ladenburger Straße zu meiden.
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