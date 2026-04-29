POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Dachstuhlbrand - PM Nr.1

Mannheim (ots) - Am Montagmittag kurz vor 12 Uhr fuhr eine noch unbekannte Autofahrerin nach einem Unfall mit einem Radfahrer im Kreuzungsbereich N7/Kunststraße ohne zu stoppen weiter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Autofahrerin aus dem Quadrat N7 nach rechts in die Kunststraße abgeboben sein und den daneben fahrenden Radfahrer geschnitten haben. ...

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