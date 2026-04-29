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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Holzzaun in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft setzte am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr ein Element eines Holzzauns in Brand und verursachte dadurch einen Sachschaden von mindestens 150 Euro. Zeugen bemerkten das Feuer und verständigten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Leimen konnte die Flammen schnell löschen und dadurch Schlimmeres verhindern. Hinweise auf die Täterschaft liegen keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Wiesloch nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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