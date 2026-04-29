Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine unbekannte Täterschaft setzte am frühen Mittwochmorgen gegen 00:10 Uhr in der Hochstättstraße eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff schnell auf zwei danebenstehende Mülltonnen sowie eine Hecke über. Nur durch das schnelle Löschen der Berufsfeuerwehr Mannheim verhinderte Schlimmeres. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06203/9305-0 zu melden.

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