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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Waldhof wurde eine 78-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Ein unbekannter Autofahrer war gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi auf der Atzelhofstraße in Richtung Alte Frankfurter Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Alte Frankfurter Straße missachtete er den Vorrang der 78-Jährigen, die dort die Fahrbahn in Richtung Atzelhofstraße überquerte. Die Dame wurde vom Audi erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fahrer des Audi setzte mit seinem Fahrzeug kurz zurück, umfuhr die am Boden liegende Fußgängerin und fuhr, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, einfach davon.

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt.

Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Audi A4 gehandelt hatte, der mit zwei Personen besetzt war. An dem Fahrzeug waren ausländische Kennzeichenschilder, vermutlich aus der Ukraine, angebracht.

Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Mannheim, der die weiteren Unfallermittlungen übernommen hat, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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