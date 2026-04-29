Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis/B292: Autofahrer verunfallt nach medizinischem Notfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr verlor ein 58-jähriger Skoda-Fahrer auf der B292 die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. Der Mann befuhr die B292 von Waibstadt kommend in Fahrtrichtung Aglasterhausen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen die Leitplanke und geriet wenig später nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Lkw-Fahrer. Dieser versuchte noch, durch Ausweichen und Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch misslang. Der Skoda kam nach dem Zusammenstoß quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall auf Grund einer medizinischen Notlage bei dem Fahrer. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zuvor mussten die auf dem Lkw geladenen Baumstämme auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die B292 voll gesperrt werden. Die Sparmaßnahmen konnten gegen 10:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Sachschaden wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt.

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