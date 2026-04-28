Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag um 14:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer die Pommernstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal. Vor einem Fußgängerüberweg missachtete der Fahrer den Vorrang des von links querenden 38-jährigen E-Scooter-Fahrers und kollidierte mit diesem. Hierdurch prallte der 38-Jährige auf die Motorhaube sowie die Frontscheibe und fiel über das Fahrzeugdach auf die Straße. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Pommernstraße einseitig gesperrt werden.

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