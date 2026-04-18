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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Freitagmittag kontrollierten Polizisten in der Frankenstraße einen Mercedes. Der 39-jährige Fahrer händigte den Beamten einen Führerschein eines südosteuropäischen Landes aus. Führerscheine aus Nicht-EU Ländern dürfen jedoch nur in einem Zeitraum eines halben Jahres in Deutschland genutzt werden. Der Mann war allerdings seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland aufhältig bzw. wohnhaft, hätte somit die Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrelaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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