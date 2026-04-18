Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht zwischen Großbartloff und Wachstedt

Wachstedt (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 befuhr ein Lkw die L 2032 von Großbartloff kommend in Richtung Wachstedt. In einer bergauf führenden Rechtskurve kommt diesem dann ein Pkw entgegen. Dieser verstieß vermutlich gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort und verließ die Unfallstelle damit unerlaubt. Vor Ort wurde eine Spiegelabdeckung sichergestellt, die Rückschluss auf einen silberfarbenen Pkw Dacia Sandero zulässt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden an der linken Seite des Lkw beträgt ungefähr 1.000,00 EUR.

Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter den unten genannten Kontaktdaten entgegen.

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