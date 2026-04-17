Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungewöhnliches Beutegut entwendet

Oldisleben (ots)

Derzeit Unbekannte entwendeten in den vergangenen 6 Wochen von einer Hausfassade in der Frankenhäuser Straße einen Temperaturfühler einer Heizung. Den Beuteschaden schätzten Beamte der Polizeistation Artern auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Ein Sachschaden ist in Folge des Fehlenden Bauteils ersten Erkenntnissen nach nicht eingetreten.

Polizeibeamte der Arterner Polizei leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0094403

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