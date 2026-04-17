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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalle aus Halle entwendet

Bad Langensalza (ots)

In der Molkereistraße wurde am Freitagmorgen festgestellt, dass in den zurückliegenden Tagen derzeit Unbekannte widerrechtlich eine Betriebshalle betraten. Zuvor wurde gewaltsam ein Fenster geöffnet, um sich Zutritt zu verschaffen. Aus dem Gebäudeinneren wurden verschiedene Kabel entwendet. Unter anderem wurde ein Starkstromkabel durchtrennt und abtransportiert. Beute und Sachschaden belaufen sich auf mehrere hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0094466

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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