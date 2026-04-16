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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Elektroroller und Pkw

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Elektroroller und Pkw
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Nordhausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Grimmelallee auf Höhe der Hesseröder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge Querte der Rollerfahrer Bundesstraße 4/Grimmelallee, ohne die Vorfahrt des Autos zu gewähren. Bei dem Unfall entstanden zudem Sachschäden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zur genauen Klärung des Umstände des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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