Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute Feststellung - Belehrung wohl nicht verstanden

Artern (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Trunkenheitsfahrt eines 57-Jährigen, der am Mittwochabend mit einer erheblichen Alkoholisierung von mehr als 1,5 Promille in Artern von Zeugen beobachtet wurde, wie er nicht mehr in der Lage war, mit einem dreirädrigen Kraftrad zu fahren.

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Bereits am Donnerstag zur Mittagszeit wurden Beamte der Polizeistation Arten erneut auf dem Mann aufmerksam. Aufgrund des Verfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ihm der Führerschein abgenommen und in ein amtliches Verwahrverhältnis gestellt. Dies hat zur Folge, dass der Mann bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Den letzten Teil der Belehrung hatte er offenbar nicht ganz verinnerlicht, sodass nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

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