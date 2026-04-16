Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Altendorfer Kirchgasse entwendeten derzeit Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 21 Uhr bis Donnerstag 08.15 Uhr ein schwarzes E-Bike des Herstellers Cube. Die Täter drangen zuvor widerrechtlich in das Mehrfamilienhaus und darauffolgend gewaltsam in den Keller ein. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0093130

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