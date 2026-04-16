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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftradfahrer stürzt - Trunkenheit ist die Ursache

Artern (ots)

Trotz eines dreirädrigen Kraftrades schaffte es ein 57-Jähriger in Artern nicht das Stürzen zu verhindern. Der Mann beabsichtigte die Sangerhäuser Straße in Richtung Talstraße zu befahren und fiel beim verlangsamen der Fahrt um. Eine Bürgerin beobachtete dies und informierte die örtliche Polizeidienststelle. Die Beamten stellten den Mann fest und unterzogen ihn aufgrund einer offensichtlichen erheblichen Alkoholisierung. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgten die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutprobenentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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