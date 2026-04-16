Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Fleischereigeschäft

Bleicherode (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Filiale einer Fleischerei in der Nordhäuser Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und verursachten hierbei Sachschaden. Was genau durch die Täter entwendet wurde, muss nun im Rahmen der laufenden Ermittlungen geklärt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Hinweise geben kann oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0092929

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