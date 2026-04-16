Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich - Die Polizei warnt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Eichsfeldkreis trieben Telefonbetrüger am Mittwoch ihr Unwesen. In einem Fall erbeuteten die Unbekannten in Heiligenstadt einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und Gold.

Die Unbekannte kontaktierten die Geschädigte und täuschten vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun zur Abwendung der Haftstrafe eine Kautionszahlung erforderlich sei. Die Geschädigte übergab Bargeld sowie das Gold gegen 14.15 Uhr in der Windischen Gasse neben dem Krankenhaus an einen unbekannten Täter.

Der unbekannte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - schlanke Gestalt - etwa 1,70 m bis 1,80 m groß - Bekleidung: brauner Pullover - sprach gebrochenes Deutsch.

Wer kann weitere Angaben zu dem Unbekannten oder zu einem von ihm genutzten Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0092683

Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dieser Masche. Seien Sie stets misstrauisch, beendeten Sie derartige Telefonate umgehend und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und gehen Sie keinesfalls auf Geldforderung ein. In Deutschland verlangen Polizei und Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution. Ihre örtliche Polizeidienststelle steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

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