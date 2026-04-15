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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwarzer Mercedes-Benz nach Beinahekollsion mit Straßenbahn gesucht

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Rautenstraße, auf Höhe der Weberstraße, zu einer Beinahekollision einer Straßenbahn mit einem Pkw. Biede Fahrzeuge befuhren die Rautenstraße in Richtung Kornmarkt. Auf Höhe der Weberstraße, wo die Gleise der Straßenbahn in den Fahrbahnbereich übergehen, kam der schwarze Mercedes-Benz um 9.30 Uhr seiner Wartepflicht gegenüber der Straßenbahn nicht nach, sodass der Bahnfahrer eine Notbremsung einleiten musste. Hierbei kam eine Frau in der Bahn zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste durch Rettungssanitäter behandelt werden. Der Mercedes entfernte sich in Richtung Kornmarkt.

Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde der Sachverhalt entgegengenommen. Nun werden der Fahrzeugführer oder Zeugen, die Angaben zur Situation, dem Fahrzeug sowie Fahrzeugführer machen können, gesucht. Sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0092334

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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