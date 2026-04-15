Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Batterie aus Baustellenampel entwendet
Allmenhausen (ots)
In der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr machten sich derzeit Unbekannte an einer Baustellenampel in der Straße Vor dem Dorfe zu schaffen. Zunächst wurde der Batteriekasten gewaltsam geöffnet und anschließend die darin befindliche Batterie entwendet. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und sicherten Spuren, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Überdies werden Zeugen gesucht, die angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.
Aktenzeichen: 0092372
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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