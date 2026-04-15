PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Batterie aus Baustellenampel entwendet

Allmenhausen (ots)

In der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr machten sich derzeit Unbekannte an einer Baustellenampel in der Straße Vor dem Dorfe zu schaffen. Zunächst wurde der Batteriekasten gewaltsam geöffnet und anschließend die darin befindliche Batterie entwendet. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und sicherten Spuren, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Überdies werden Zeugen gesucht, die angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0092372

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 17:09

    LPI-NDH: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein und suchen nach Beutegut

    Schönstedt (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag 22.45 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr in der Hauptstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein. An der Haustür hinterließen die Täter einen Sachschaden im zweistelligen Bereich, nachdem sie die Tür mit einem unbekannten Hebelwerkzeug öffneten. Im Gebäudeinneren begaben sich die Einbrecher auf die Suche nach ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:54

    LPI-NDH: Auto durch Unbekannte beschädigt

    Westhausen (ots) - Ein in der Aue parkender Audi in roter Farbe wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Vermutlich durch den Einsatz eines Metallstange wurde an der Beifahrerseite ein Sachschaden festgestellt, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:54

    LPI-NDH: Verkehrszeichendiebe in Mühlhausen

    Mühlhausen (ots) - In der Wendewehrstraße stellten Zeugen zwei Männer fest, die mit einem vermutlich zuvor entwendeten Verkehrszeichen den Innenstadtbereich aufsuchten. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeistreifen konnten die beiden Männer im alter von 22 und 25 Jahren mit dem Verkehrszeichen angetroffen werden. Diese machten zunächst verworrene Angaben und versuchten ihre Identität vermutlich bewusst zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren