Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichendiebe in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

In der Wendewehrstraße stellten Zeugen zwei Männer fest, die mit einem vermutlich zuvor entwendeten Verkehrszeichen den Innenstadtbereich aufsuchten. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeistreifen konnten die beiden Männer im alter von 22 und 25 Jahren mit dem Verkehrszeichen angetroffen werden. Diese machten zunächst verworrene Angaben und versuchten ihre Identität vermutlich bewusst zu verschleiern. Vielleicht lag es jedoch auch an dem Einfluss von alkoholischen Getränken, denn die Männer erreichten bei einem Vortest knapp zwei Promille bzw. mehr als 2,7 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei den beiden Tätern, die keinen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben, das Hinterlegen einer Sicherheitsleistung festgelegt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln nun, woher das Verkehrszeichen stammt. Hinwiese nimmt die Dienststelle in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0091967

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