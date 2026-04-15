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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit eskaliert - Schlichter wird verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Busbahnhof in der Straße An der Burg kam es am Dienstagnachmittag zu einer Streitigkeit eines 31-Jährigen mit einem 21-Jährigen. Beide Kontrahenten gerieten zunächst verbal aneinander. Zunehmend wurde die Auseinandersetzung körperlich, weshalb beide Männer ein Messer zückten und sich gegenseitig damit bedrohten. Die Messer kamen nicht zum Einsatz, um die anderen Verletzungen zuzufügen.

Ein 28-jähriger Schlichter versuchte die Männer zu trennen und wurde hierbei durch eines der Messer verletzt. Er musste in einem Klinikum versorgt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz, stellten alle Beteiligten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fest, die sich zwischenzeitlich vom Tatort entfernten. Zu den genauen Hintergründen des Streites ermittelt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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