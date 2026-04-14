Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Audi-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel festgestellt - Blutprobenentnahme erfolgt
Heringen/Helme (ots)
Am Dienstag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Nordhäuser Straße den einen Audi fest, den sie einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 35-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten durch einen Vortest fest, dass dieser vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum, um gerichtsverwertbar festzustellen, welche Betäubungsmittel in welcher Konzentration im Blut des Fahrzeugführers zur Feststellungszeit vorhanden waren.
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