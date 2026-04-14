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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel festgestellt - Blutprobenentnahme erfolgt

Heringen/Helme (ots)

Am Dienstag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Nordhäuser Straße den einen Audi fest, den sie einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 35-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten durch einen Vortest fest, dass dieser vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum, um gerichtsverwertbar festzustellen, welche Betäubungsmittel in welcher Konzentration im Blut des Fahrzeugführers zur Feststellungszeit vorhanden waren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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