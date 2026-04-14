LPI-NDH: Audi-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel festgestellt - Blutprobenentnahme erfolgt

Ellrich (ots) - Am Dienstag ereignete sich in der Salzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagen mit einem Auto zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Pkw aus der Pfeiferstraße in die Salzstraße ein, ohne dem Lkw die Vorfahrt zu gewähren. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto eines 23-Jährigen, ein Audi, war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen ...

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