Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuer in Pflegeheim in St. Johannis - Mitarbeiterin leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Eine Brandmeldung aus einem Alten- und Pflegeheim im Nürnberger Stadtteil St. Johannis hat am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.

Kurz nach 5 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg der Notruf einer Mitarbeiterin ein. Sie meldete ein Feuer in der Küche im Erdgeschoss des Gebäudes. Aufgrund der besonderen Lage in einer Pflegeeinrichtung alarmierte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte.

Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Meldung, dass sich Rauch im Gebäude ausbreite. Vor Ort bestätigte sich diese Lage. Bereits im Umfeld des Hauses war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung in das Gebäude vor. Das Feuer in der betroffenen Küche war zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend von einer Mitarbeiterin gelöscht worden. Die Rauchausbreitung stellte die Einsatzkräfte jedoch vor eine Herausforderung. In dem weitläufigen Gebäudekomplex mussten sechs miteinander verbundene Häuser kontrolliert und nach hilfebedürftigen Bewohnern durchsucht werden.

Parallel setzten die Einsatzkräfte Druckbelüftungsgeräte ein, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Nach etwa einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden.

Bis auf die Mitarbeiterin, die sich bei dem Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung zuzog, wurden keine weiteren Verletzten festgestellt.

Die evakuierten Bewohner des Pflegeheims wurden für die Dauer der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst in einem Bus der VAG betreut.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei eigenen Löschversuchen stets auf den Eigenschutz zu achten. Wer sich selbst in Gefahr bringt, sollte auf Löschmaßnahmen verzichten und stattdessen die Lage möglichst genau über den Notruf 112 an die Leitstelle melden.

Im Einsatz waren Einheiten der Berufsfeuerwehr Nürnberg von den Wachen 1, 2, 3 und 4 sowie ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes.

Die Johannisstraße musste während des Einsatzes zeitweise vollständig gesperrt werden. Auch die Straßenbahnlinie im betroffenen Bereich wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden vor Ort durch mehrere Streifen der Polizei unterstützt.[BR/SK]

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