Feuerwehr Nürnberg: Massiver Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte in Weiherhaus

Nürnberg (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, brannte am frühen Morgen der Keller einer Doppelhaushälfte im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus.

Kurz nach 01:30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg unter dem Einsatzstichwort "Rauchentwicklung im Gebäude, Personen in Gefahr" zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg-Worzeldorf. Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte über Funk die Meldung, dass sich drei Personen im Gebäude aufhalten sollten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte machten sich die Bewohner an einer Dachgaube bemerkbar, darunter auch ein Kind. Die Feuerwehr rettete sie über eine Drehleiter aus dem Gebäude und übergab sie dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung.

Die Brandbekämpfung erwies sich zunächst als schwierig. Dichte Rauchschwaden hatten sich im Gebäude ausgebreitet und erschwerten die Orientierung. Trupps unter Atemschutz gingen in das Haus vor, suchten nach dem Brandherd und kontrollierten die Räume nach weiteren Personen. Nachdem feststand, dass sich niemand mehr im Gebäude befand, konzentrierten sich die Kräfte vollständig auf die Brandbekämpfung.

Erst ein weiterer Atemschutztrupp, der über eine Außentreppe in den Keller vorging, lokalisierte den Brandherd. Durch das Öffnen mehrerer Abluftöffnungen und den Einsatz eines Hochleistungslüfters gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Der Rettungsdienst brachte die drei geretteten Personen anschließend in eine Klinik. Während der Löscharbeiten stürzte zudem ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr auf einer Treppe und verletzte sich am Rücken. Auch er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

In der Anfangsphase waren insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Parallel räumte die Feuerwehr das Nachbargebäude und kontrollierte es auf eine mögliche Rauchausbreitung.

Zur Unterstützung und für logistische Aufgaben waren außerdem die Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die Freiwilligen Feuerwehren Nürnberg-Werderau und Nürnberg-Almoshof eingebunden.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, führten weitere Atemschutztrupps Nachlöscharbeiten durch. Der Energieversorger stellte zudem die Strom- und Wasserzufuhr zum Gebäude ab.

Während dieser Arbeiten ging eine weitere Meldung über Rauchentwicklung aus einem Gebäude im Stadtteil Eibach ein. Vor Ort stellte sich die Ursache als angebranntes Essen heraus. Durch diese Alarmierung waren zeitweise alle Feuerwachen der Berufsfeuerwehr Nürnberg im Einsatz gebunden.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg arbeiteten an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort.

Die Bewohner des Nachbarhauses konnten nach Abschluss der Kontrollen wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Polizei sperrte die Einsatzstelle ab. Der Kriminaldauerdienst nahm die ersten Ermittlungen auf. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen der Feuerwehr zunächst nicht vor. (HD, DK).

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell