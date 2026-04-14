Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Evakuierungsmaßnahmen nach Gasaustritt in Greußen

Greußen (ots)

Am Dienstnachmittag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über die Beschädigung einer Gasleitung bei Erdarbeiten im Max-Chop-Weg.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6255317

Im Rahmen der notwendigen Evakuierungsmaßnahmen mussten mehr als 100 Personen aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, um die defekte Gasleitung zu reparieren.

Gegen 15.45 Uhr begannen die Bauarbeiten an der Gasleitung, die bis etwa 19 Uhr andauerten. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Absperrungen aufgehoben werden und die Bewohner der Häuser in den Paul-Lürmann-, Hermann-Hesse- und Heinrich-König-Straße in diese zurückkehren.

Während des gesamten Einsatzes wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei bedankt sich vertretend für alle Einsatzkräfte bei den Betroffenen der Evakuierungsmaßnahmen für die angenehme Zusammenarbeit und das Verständnis der notwendigen Maßnahmen.

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