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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Evakuierungsmaßnahmen nach Gasaustritt in Greußen

Greußen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12.20 Uhr im Rahmen von Erdarbeiten im Max-Chop-Weg, in der Nähe des dortigen Gymnasiums, zu einem Gasleck. Aufgrund des austretenden Gefahrstoffs wurden die Arbeiten umgehend eingestellt und Kräfte der Feuerwehr und Polizei informiert, welche schnellstmöglich zum Einsatz kamen.

Zunächst galt es den Gefahrenbereich festzulegen und alle Personen innerhalb dieses Bereichs zu evakuieren. Hiervon waren mehrere Mehrfamilienhäuser in der Paul-Lürmann-Straße sowie weitere Häuser in der August-Klemm-Straße und dem Welktor betroffen.

Umgehend wurde durch die zuständige Rettungsleitstelle eine Gefahrenwarnmeldung gefertigt und abgesetzt. Diese ist in der Notfall-Information und Nachrichten-App NINA abrufbar. Entsprechenden Anweisungen aus der App und den Einsatzkräften vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten!

Im Wesentlichen umfasst die folgenden Anweisungen:

   - Leisten Sie den Anweisungen der Kameraden der Feuerwehr sowie 
     denen der Polizeikräfte unbedingt Folge!
   - Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht! Meiden Sie das 
     betroffene Gebiet!
   - Sehen Sie davon ab die betroffenen Bereiche mit Fahrzeugen zu 
     befahren!
   - Werfern Sie keine brennenden Stoffe, Zigaretten oder 
     Streichhölzer weg!
   - Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und 
     Klimaanlagen ab!
   - Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf!
   - Informieren Sie sich fortlaufend über die NINA-App!

Sobald die Absperrmaßnahmen aufgehoben werden und die Gefahrenlage neu bewertet wird oder keine Gefahr mehr besteht, werden Sie über NINA und den Medienkanal der Landespolizeiinspektion Nordhausen informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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