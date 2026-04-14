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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw fährt auf Moped auf - Kleinkraftradfahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Am Montag befuhr ein Mopedfahrer vor einem Pkw die Martin-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Berka in Richtung Innenstadt. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrades beabsichtigte nach links in ein Grundstück einzufahren und blinkte folgerichtig. Die nachfolgende Pkw-Fahrerin, eine 54-Jährige, übersah die vermutlich und begann den Mopedfahrer zu überholen. Im Anschluss kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei der 19-Jährig verletzt wurde. Der Mopedfahrer wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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