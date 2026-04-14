Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw fährt auf Moped auf - Kleinkraftradfahrer verletzt
Sondershausen (ots)
Am Montag befuhr ein Mopedfahrer vor einem Pkw die Martin-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Berka in Richtung Innenstadt. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrades beabsichtigte nach links in ein Grundstück einzufahren und blinkte folgerichtig. Die nachfolgende Pkw-Fahrerin, eine 54-Jährige, übersah die vermutlich und begann den Mopedfahrer zu überholen. Im Anschluss kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei der 19-Jährig verletzt wurde. Der Mopedfahrer wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.
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