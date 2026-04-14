Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Schussgeräuschen erfolgt die Festnahme - 40-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Thamsbrück (ots)

Am Montag vernahmen Bürger in Thamsbrück zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr laute Knallgeräusche in der Ortslage. Genauer verortet werden konnten die Schussgeräusche im Merxlebener Weg bei einer Schule. Unmittelbar setzte die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich alle zur Verfügung stehenden Kräfte ein, um dem Verursacher habhaft zu werden. Nach Zeugenhinweisen konnte er auf einem Fahrrad fahrend zwischen Thamsbrück und Bad Langensalza angetroffen und festgenommen werden. Er hatte unter anderem eine Schreckschusspistole und ein Einhandmesser mit sich geführt. Bei der Erhellung des Sachverhalts wurde bekannt, dass der 40-Jährige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, an der genannten Schule ein Gartentor beschädigte und mehrere Schüsse mit der Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben hatte. Anschließend entfernte sich der Mann, bei dem nach entsprechenden Vortestverfahren der begründete Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln und Alkohol bestand, mit dem Fahrrad von dem Ort des Geschehens. Ein Fahrtüchtigkeitstest brachte Ausfallerscheinungen zum Vorschein, die den Verdacht der Trunkenheitsfahrt und somit eine Straftat begründen. Zur Dokumentation wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem leistete der 40-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand und bedrohte die Beamten beharrlich. Überdies bestanden gegen den Delinquenten Haftbefehle, aufgrund derer der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. In Summe wurden weitere Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an der Schule sowie Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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