PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Schussgeräuschen erfolgt die Festnahme - 40-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Thamsbrück (ots)

Am Montag vernahmen Bürger in Thamsbrück zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr laute Knallgeräusche in der Ortslage. Genauer verortet werden konnten die Schussgeräusche im Merxlebener Weg bei einer Schule. Unmittelbar setzte die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich alle zur Verfügung stehenden Kräfte ein, um dem Verursacher habhaft zu werden. Nach Zeugenhinweisen konnte er auf einem Fahrrad fahrend zwischen Thamsbrück und Bad Langensalza angetroffen und festgenommen werden. Er hatte unter anderem eine Schreckschusspistole und ein Einhandmesser mit sich geführt. Bei der Erhellung des Sachverhalts wurde bekannt, dass der 40-Jährige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, an der genannten Schule ein Gartentor beschädigte und mehrere Schüsse mit der Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben hatte. Anschließend entfernte sich der Mann, bei dem nach entsprechenden Vortestverfahren der begründete Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln und Alkohol bestand, mit dem Fahrrad von dem Ort des Geschehens. Ein Fahrtüchtigkeitstest brachte Ausfallerscheinungen zum Vorschein, die den Verdacht der Trunkenheitsfahrt und somit eine Straftat begründen. Zur Dokumentation wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem leistete der 40-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand und bedrohte die Beamten beharrlich. Überdies bestanden gegen den Delinquenten Haftbefehle, aufgrund derer der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. In Summe wurden weitere Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an der Schule sowie Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 10:42

    LPI-NDH: Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt

    Niederorschel (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, die Straße Bruch und beabsichtigte, die Bahnhofstraße zu passieren, um zur Straße Aue zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrerin des Kleinkraftrades, die auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 10:41

    LPI-NDH: Radfahrerin leicht verletzt

    Bleicherode (ots) - Am Dienstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Nordhäuser Straße in Richtung Heerweg, als sie von einem Pkw erfasst wurde, der aus Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße kam. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 10:39

    LPI-NDH: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

    Breitenworbis (ots) - Am Montagabend beabsichtigte ein Autofahrer Auf dem Pfingstrasen rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, als er gegen einen dahinter geparkten Pkw stieß. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren