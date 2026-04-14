Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrerin leicht verletzt
Bleicherode (ots)
Am Dienstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Nordhäuser Straße in Richtung Heerweg, als sie von einem Pkw erfasst wurde, der aus Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße kam. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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