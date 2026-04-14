LPI-NDH: Radfahrerin leicht verletzt

Breitenworbis (ots) - Am Montagabend beabsichtigte ein Autofahrer Auf dem Pfingstrasen rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, als er gegen einen dahinter geparkten Pkw stieß. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zur ...

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