Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundestraße 4 - Fahrerin mit schweren Verletzungen in Klinik gebracht

Nordhausen (ots)

Auf der Bundestraße 4 kam es am Montag gegen 10.40 Uhr in der Parkallee auf Höhe des dortigen Fußballstadions zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 75-Jährige mit ihrem Seat auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastkraftwagen. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Fahrerin mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der 53-jährige Fahrer des Lkw blieb augenscheinlich unverletzt. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus, weshalb an der Unfallstelle die Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter der Wasserbehörde zum Einsatz kamen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bis die Fahrzeuge geborgen wurden, kam es in der Parkallee zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die bis 13.30 Uhr andauerten. Zur genauen Ursache des Unfalls haben die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Ermittlungen eingeleitet.

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