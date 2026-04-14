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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Breitenworbis (ots)

Am Montagabend beabsichtigte ein Autofahrer Auf dem Pfingstrasen rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, als er gegen einen dahinter geparkten Pkw stieß. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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