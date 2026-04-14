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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnik verursacht Brand auf Balkon - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße. Bislang unbekannte Täter hatten Pyrotechnik auf dessen Balkon geworfen, wo der Feuerwerkskörper explodierte und in der Folge den Brand eines Mülleimers auslöste. Geistesgegenwärtig gelang es dem Bewohner, das Feuer zu löschen. Er informierte die Polizei. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer die Tat zu verantworten hat, ist gegenwärtig noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen der versuchten schweren Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat beobachtet, wie jemand im Bereich des Tatortes mit Pyrotechnik hantierte? Wer hat Personen bemerkt, die sich auffällig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0091004

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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