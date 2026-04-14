Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt
Niederorschel (ots)
Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, die Straße Bruch und beabsichtigte, die Bahnhofstraße zu passieren, um zur Straße Aue zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrerin des Kleinkraftrades, die auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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