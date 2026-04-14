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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt

Niederorschel (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, die Straße Bruch und beabsichtigte, die Bahnhofstraße zu passieren, um zur Straße Aue zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrerin des Kleinkraftrades, die auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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