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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Kollision mit Auto verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montag kam es in der Röblingstraße um kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Pkw und einer Radfahrerin, die in Folge der Kollision verletzt wurde. Der 72-jährige Autofahrer, der von einem Parkplatz einer Bank in die Röblingstraße einfuhr, übersah vermutlich die Fahrradfahrerin. Anschließend kollidierten beider Verkehrsteilnehmer miteinander. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz und brachte die 55-Jährigein ein Klinikum. Zur genauen Unfallursache leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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