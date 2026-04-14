Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 10. April, ereignete sich in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 20.38 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kyffhäuserstraße. Vermutlich kam es beim Ein- oder Ausparken zur Kollision eines derzeit unbekannten Fahrzeugs mit einem blauen Opel Crossland. Das Verursacherfahrzeug könnte in gelber Farbe sein. Im Anschluss an den Unfall verließ der Unfallverursacher entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter den Unfallort in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein. Im Rahmen der Bearbeitung werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfall, dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0088725

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