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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat in Kölleda gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Zigarettenautomat wurde in der vergangenen Nacht (08.04.2026) in Kölleda zum Ziel unbekannter Diebe. Die Täter sprengten gegen 03:40 Uhr den Automaten in der Feistkornstraße. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld und flüchteten unerkannt. Anwohner wurden auf die Detonation aufmerksam und wählten den Polizeinotruf. Die Unbekannten konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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