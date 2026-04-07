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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in Erfurter Park

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (03.04.2026) kam es im Erfurter Nordpark zu einer Streitigkeit zwischen drei Männern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 20-jähriger Mann mit zwei Unbekannten gegen 00:40 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge wurde der 20-Jährige durch seine Kontrahenten geschlagen und getreten. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt, außerdem wurde sein Smartphone beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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