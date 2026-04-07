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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schafhalter gesucht (FOTO)

LPI-EF: Schafhalter gesucht (FOTO)
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Erfurt (ots)

Am Ostermontag (06.04.2026) rückten Polizei und Feuerwehr in Erfurt zu einem tierischen Einsatz aus. Gegen 16:00 Uhr ging ein Notruf über einen herrenlosen Schafbock im Stadtteil Ilversgehofen ein. Das Tier spazierte auf den Straßenbahnschienen in der Salinenstraße und versperrte somit einer Tram den Weg. Die Einsatzkräfte konnten den Westafrikanischen Zwergschafbock nach kurzer Verfolgung einfangen, vom Tierhalter fehlt derzeit jede Spur. Der Ausreißer konnte vorübergehend bei einer Erfurter Schafhalterin untergebracht werden. Hinweise zu dem rechtmäßigen Eigentümer nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer (0085016/2026) entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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