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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen beobachten Automatensprengung

Landkreis Sömmerda (ots)

Karfreitag (03.04.2026) wurde ein Zigarettenautomat im Landkreis Sömmerda gesprengt. Zeugen beobachteten zwei unbekannte Personen, welche sich gegen 02:40 Uhr an dem Automaten in Altenbeichlingen zu schaffen machten. Die Täter sprengten den Automaten in der Thomas-Müntzer-Straße und stahlen anschließend eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Die Diebe flüchteten trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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