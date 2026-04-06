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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt unter Drogen

Elxleben (ots)

In der Ortslage Elxleben wurde am Samstag gegen 23:45 Uhr ein 20 jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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