Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahrt unter Drogen
Elxleben (ots)
In der Ortslage Elxleben wurde am Samstag gegen 23:45 Uhr ein 20 jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt. (AD)
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