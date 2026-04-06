Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unsicher auf dem Fahrrad
Rastenberg (ots)
Auf einen 29 jährigen Fahrradfahrer wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Samstag, den 04.04.26 gegen 23:45 Uhr aufmerksam, da er immer wieder Umwege nahm. Auf Grund der unsicheren Fahrweise wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Da dies bei Fahrradfahrern im Bereich der Verkehrsstraftaten liegt, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige folgt dem jungen Mann auf dem Fuß. (AD)
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