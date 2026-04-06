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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unsicher auf dem Fahrrad

Rastenberg (ots)

Auf einen 29 jährigen Fahrradfahrer wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Samstag, den 04.04.26 gegen 23:45 Uhr aufmerksam, da er immer wieder Umwege nahm. Auf Grund der unsicheren Fahrweise wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Da dies bei Fahrradfahrern im Bereich der Verkehrsstraftaten liegt, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige folgt dem jungen Mann auf dem Fuß. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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