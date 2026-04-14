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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Lkw kollidieren miteinander

Ellrich (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Salzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagen mit einem Auto zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Pkw aus der Pfeiferstraße in die Salzstraße ein, ohne dem Lkw die Vorfahrt zu gewähren. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto eines 23-Jährigen, ein Audi, war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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