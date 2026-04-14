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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 94 km/h statt 50 km/h - Geschwindigkeitsmessung an Unfallschwerpunkt

Thalebra (ots)

Auf der Bundesstraße 249 betrieb die Technische Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Abzweig Thalebra/Hohenebra eine Geschwindigkeitsmessstelle. Im Kontrollzeitraum von etwa sechs Stunden passierten mehr als 700 Fahrzeuge den Blitzer, wobei nur 15 mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden. Jedoch befanden sich mehr als die Hälfte dieser Fahrer bereits im Bußgeldbereich. Zwei von ihnen werden in den kommenden Wochen neben einem Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei auch ein Fahrverbot erhalten. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz, der während der Auslösung des Blitzers mit 94 km/h festgestellt wurde und somit fast doppelt so schnell wie zulässig unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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