Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto durch Unbekannte beschädigt

Westhausen (ots)

Ein in der Aue parkender Audi in roter Farbe wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Vermutlich durch den Einsatz eines Metallstange wurde an der Beifahrerseite ein Sachschaden festgestellt, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0091845

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