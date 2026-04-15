Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein und suchen nach Beutegut

Schönstedt (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag 22.45 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr in der Hauptstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein. An der Haustür hinterließen die Täter einen Sachschaden im zweistelligen Bereich, nachdem sie die Tür mit einem unbekannten Hebelwerkzeug öffneten. Im Gebäudeinneren begaben sich die Einbrecher auf die Suche nach Beutegut. Neben Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich wurden zudem persönliche Dokumente entwendet.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt indes die örtliche Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0092267

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