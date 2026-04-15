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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großflächiges Graffito entdeckt

Nordhausen (ots)

An einem Garagentor in der Sangerhäuser Straße Ecke Marienweg stellte am Mittwochnachmittag ein Anwohner fest, dass derzeit Unbekannte ein Graffito aufgebracht haben. In der Farbe Lila wurden die Buchstaben "WOOR" in dem Maßen 200cm mal 50cm aufgesprüht. Zudem hinterließ der Sprayer sein Tag an dem Graffito. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 14.30 Uhr.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0092595

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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