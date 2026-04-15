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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher entwenden Werkzeuge aus Keller

Sondershausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 10 Uhr bis Dienstag 15.30 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Herrmann-Danz-Straße ein. Der Zugang zu dem Keller wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0091933

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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