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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Personengruppen geraten aneinander - mehrere Anzeigen gefertigt

Nordhausen (ots)

In der Hardenbergstraße kam es am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Personen aneinandergeraten waren. Eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender wollte einen 17-jährigen Anwohner nach einem Streit zur Rede stellen. Der Grund der Streitigkeit ist gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen.

Nachdem sich der 17-Jährige nicht zu helfen wusste, informierte er zwei Männer im Alter von 23 und 38 Jahren, welche mit einem Fahrzeug in die Hardenbergstraße fuhren und unmittelbar nachdem sie das Auto verließen die Personengruppe u.a. mit einem Baseballschläger bedrohten. Die Jugendlichen traten daraufhin die Flucht an. Einer aus der Gruppe verlor hierbei einen Schuh sowie ein Mobiltelefon, welche einer der Männer vermutlich in rechtswidriger Absicht an sich nahm.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten von allen Beteiligten die Personalien fest und ermitteln nun wegen Bedrohung und Unterschlagung gegen die beiden Männer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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