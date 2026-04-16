LPI-NDH: Garage mit Graffiti besprüht

Leinefelde (ots) - Am Mittwoch befuhr die Fahrerin einer Simson gegen 17.40 Uhr die Birkunger Straße, als sie in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt stürzte. Die 15-jährige Mopedfahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Das Moped wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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