Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Garage mit Graffiti besprüht
Nordhausen (ots)
In der Sangerhäuser Straße hinterließen bislang unbekannte Täter an einem Garagentor Graffiti mittels violetter und weißer Sprühfarbe. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0092595
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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