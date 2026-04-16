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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch befuhr die Fahrerin einer Simson gegen 17.40 Uhr die Birkunger Straße, als sie in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt stürzte. Die 15-jährige Mopedfahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Das Moped wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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