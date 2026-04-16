Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Moped-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt
Leinefelde (ots)
Am Mittwoch befuhr die Fahrerin einer Simson gegen 17.40 Uhr die Birkunger Straße, als sie in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt stürzte. Die 15-jährige Mopedfahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Mitfahrerin blieb unverletzt. Das Moped wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.
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